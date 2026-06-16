ಚುರುಮುರಿ: ಚಿಗವ್ವನ ಚಕಮಕಿ

<p>ತುರೇಮಣೆ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮನೆತಕ್ಕೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಗವ್ವ ಈವಯ್ಯನಿಗೆ ಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಏನಾತು ಚಿಗವ್ವ?’ ಅಂದೆ.</p>.<p>‘ಬಂದಾ ಮರಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏಡು ಸಾವಿರ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು, ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು ಬುಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಓಡಾಕ್ಯಂದಿದ್ರೆ ಈವಯ್ಯ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸಿಐಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವನೆ’ ಚಿಗವ್ವ ಉರಕಂತು.</p>.<p>‘ಅದ್ಯಾಕಣೈ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತುದ್ದೆ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾಮಗಾರಿ ಯಂಗೆ ನಡೀತಾ ಅದೆ ಅಂತ ತಿಳಕಣಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು, ಟ್ರಾಕಿಂಗು ಮಾಡಬಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಯದಲ್ಲೊ’ ತುರೇಮಣೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಇಂಥಾ ಬ್ಯಾಳೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ನೀನು. ಮೊನ್ನೆ ‘ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ತಕ್ಕಂದಿದ್ದಲ್ಲಮ್ಮಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಯ್?’ ಅಂತಂದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಸು, ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರದು ಕಾಣಕ್ಕುಲ್ವಾ?’ ಚಿಗವ್ವ ದೂರಿತು.</p>.<p>‘ಮೊನ್ನೆ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೋಗಿದ್ದಳವಾ ಇವಳ ಮೊಬೈಲು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ತಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನದಾ?’ ತುರೇಮಣೆ ಉವಾಚ.</p>.<p>‘ದಿಟವಾ ಚಿಗವ್ವ?’ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಹೆಂಗುಸ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂದದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು. ಅದರ ಬಾಬ್ತು ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೀಜು ಕೊಡಕ್ಕೇಳು’ ಅಂತು.</p>.<p>ಚಿಗವ್ವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬುಟ್ಟೆ. ‘ಚಿಗವ್ವ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಸು ತಗಣೋರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಕು ಅಂದಿರದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಹೇಳಿದಂಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬಕು ಅಂತ ಡಿಕೆಗೆ ಕೇಳ್ರಿ’.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಚಿಗವ್ವ ‘ದಿಟ್ವೇನ್ಲಾ ಮಗಾ. ಹೋಯ್ತಿನಿರು’ ಅಂತ ಹೊಂಟಳು.</p>.<p>ತುರೇಮಣೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬುಡ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>