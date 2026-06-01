ಚುರುಮುರಿ: ಬಲಿಪಶು ಯಾರು?

'ಟ್ರಂಪಣ್ಣ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ!' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ವದರಿತು.</p>.<p>'ಹೌದಾ... ಎದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿಯ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ?' ಎಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ.</p>.<p>'ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ!' ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ತೋರಿಸಿ ಪಕಪಕನೆ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<p>ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಎಮ್ಮೆಯೊಂದರ ತಲೆಗೂದಲು ಟ್ರಂಪಣ್ಣನ ಕೇಶಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ 'ಟ್ರಂಪ್ ಎಮ್ಮೆ' ಎಂದು ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತಂತೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ಬಲಿಯಿಂದ ಬಚಾವು ಮಾಡಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿ. </p>.<p>'ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಮ್ಮೆ. ಬಕ್ರೀದಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದು ತಪ್ಪಿತು! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದಿಗೆ ಹುಲೀನೆ ಬಲಿಯಾಯಿತು!' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮರುಗಿತು.</p>.<p>'ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರ ಏನಂತ ತಿಳಿದೀಯಲೇ... ತೆಲಿಕೆಳ<br />ಗಾಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ನಿಂದ್ರು ಅಂದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಬಕು!' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಅಂತಿಮ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗ ಕುಣೀಬಕು' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>'ಹೂಂ ಮತ್ತ... ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷದೊಳಗೂ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಈ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ಹೈಪವರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರತಾರೆ!' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಆದ್ರೂ ಕಮಲಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೈಪಕ್ಷ, ದಳಪಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದೊಳಗೂ ಈ ಹೈಪವರ್ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ!' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<p>'ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೇನು... ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಲಿಪಶುತನವೂ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ' ಎಂದೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಎರಡೇ ಸಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೌದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹಂಗೇ ಪಿಎಂ, ಸಿಎಂ, ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಂಪಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಎರಡೇ ಸಲ ಆಗಬೌದು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಕು' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>'ಅಂಥ ಕಾನೂನು ತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಮೋದಿ ಮಾಮಾ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಾಗತೈತಿ. ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ದೇಗೌಅಜ್ಜಾರಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ'.</p>.<p>ತಟ್ಟನೆ ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ, 'ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಂಡೀಶನ್ ಅಪ್ಲೈ!' ಎಂದು ಶಾಣೇತನದ ನಗು ಬೀರಿತು.