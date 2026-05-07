ಚುರುಮುರಿ: ಮೇಡಂ ಬದಲು ಸರ್!

<p>ಕಣ್ಮುಂದೆ ಜನಸಾಗರ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕೋ ಬೆಳಕು. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಕಚಕಚಕ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಎದುರಿಗೆ ಟೀವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೈಕುಗಳು. </p>.<p>‘ಸಾರ್, ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಕಂಡು ನಿಮಗೇನನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ?’ </p>.<p>‘ಇನ್ನೇನನ್ಸುತ್ತೆ ರೀ, ಆಗ್ತಿರೋ ಖುಷೀನ ಹೇಳೋಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ’.</p>.<p>‘ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು! ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗನೂ ಈಗ ಶಾಸಕ! ಇನ್ನೇನು, ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೊಂದು ಬಾಕಿ’.</p>.<p>‘... ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ...’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಏನಾಯ್ತು ರೀ ನಿಮಗೆ, ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬಡಬಡಿಸ್ತಿದೀರಿ’ ಹೆಂಡತಿ ನೀರು ಎರಚಿದಳು. </p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಂಡಿದ್ದು ಕನಸಾ... ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಣೆ’.</p>.<p>‘ಓಹೋ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆಗ್ತೀರಾ... ಕೆಲವರಿಗೆ ನನಸಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಗಿ’.</p>.<p>‘ಸುಮ್ನೆ ನೀನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು, ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ’.</p>.<p>‘ಹೌದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜನ ಎಷ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ನೀನು ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆದರೆ ವೋಟ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೇ ಹಾಕ್ತೀಯ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ’.</p>.<p>‘ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀರಿ?’</p>.<p>‘ಮೇಡಂ ಬದಲು ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತೀನಿ’.</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ?’ </p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತ’. </p>