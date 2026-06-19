ಚುರುಮುರಿ: ಪ್ರಶ್ನೆ–ಉತ್ತರ!

<p>‘ಮಂಜಮ್ಮ, ನಿನ್ ಚಾದಂಗಡಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗಂಡಿದೀಯ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಅದ್ನ ಕೇಳಾಕೆ ನೀನ್ಯಾರು? ತಗಂಡಿಲ್ಲ, ಏನೀಗ?’ ಮಂಜಮ್ಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು.</p>.<p>‘ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ... ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾಕೆ ನಂಗೆ ರೈಟೈತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀನೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ‘ಸಂಘ’ದೋರೂ ತಗಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಕತೆ?’</p>.<p>‘ಅದು ನಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗಂಡಿದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎರಡು ತಿಂಗಳದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಾಕೆ ಹೊಂಟಿದೀರಿ?’</p>.<p>‘ಹೌದು, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯೋರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಏನ್ಮಾಡ್ತೀರಿ?’</p>.<p>‘ಏನು ಸರ್ಕಾರನೇ ನಿನ್ ಕೈಯಾಗೆ ಐತಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಯಲ್ಲೋ... ಬಾಯಿ ಐತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ?’ ದುಬ್ಬೀರ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ.</p>.<p>‘ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀಟ್ ಸೋರಿಕೆ ಹೆಂಗಾತು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರಿಕೆ ಯಾಕಾತು? ಅಬ್ ಕೀ ಬಾರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರಂಪಿಂದ ನಮಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆತು? ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ...’</p>.<p>‘ನಾನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರು? ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ದೇವರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೋ? ನಿಮ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಖಾತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ?’ ಮಂಜಮ್ಮ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<p>‘ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಏನರೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ...’ ಗುಡ್ಡೆ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ.</p>.<p>‘ಅದಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನೆಂಡ್ತಿ ಬಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ಲಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಯಾರ್ಯಾರ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದು ಯಾರು? ಸಂಬಳ ಏನಾತು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಯಾ?’</p>.<p>‘ಅದೂ...’ ಗುಡ್ಡೆ ತಡವರಿಸಿದ.</p>.<p>‘ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಡ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ...’ ಗುಡ್ಡೆ ಮೂತಿ ತಿವಿದ ದುಬ್ಬೀರ.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>