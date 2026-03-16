ಚುರುಮುರಿ: ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ

ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ವಾರದ ಮೇಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಈಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇರದು ಖಾಲಿಯಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ!' ಎಂದೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ.</p>.<p>'ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೋಸುಂಬರಿ, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಹಂಪಲ ತಿನ್ನಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ವಳ್ಳೇದು!' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಉಪದೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>'ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಅಡುಗೆಗಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಲೇ… ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗೈತಿ'.</p>.<p>'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಅಂತ ಮಂದಿ ಸುಳ್ಳೇ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥೋರು ದೇಶಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡತಾರೆ ಅಂತ ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಗರಂ ಆಗ್ಯಾರೆ' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಪೇಪರು ಓದುತ್ತ ಹೇಳಿತು.</p>.<p>'ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಬಿಸಲಾಗೆ ಒಣಗಿ ಹಪ್ಪಳ ಆಗಾಕೆ ಮಂದಿಗೆ ಹುಚ್ ಹಿಡಿದೈತೇನು?' ಎಂದೆ ನಾನೂ ಗರಂ ಆಗಿ.</p>.<p>ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಒಳಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ತಂದಿತು.</p>.<p>'ನೋಡು, ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಬಾರದು. ಅರ್ಧ ತುಂಬೈತಿ ಅನ್ನಬಕು' ಎಂದಿತು.</p>.<p>'ಲೋಟ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಇರೂದೂ ಸತ್ಯ ತಾನೆ?' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಊಹೂಂ, ಅರ್ಧ ತುಂಬೈತಿ! ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಅನ್ನಬಾರದು. ಸಿಲಿಂಡರುಗಳು ಅದಾವು, ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಬೇಕಷ್ಟೆ ಅನ್ನಬಕು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಕು' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ವಾದಿಸಿತು.</p>.<p>'ತೆಲೀನೆ ಇಲ್ಲ, ತೆಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರದು. <br>ತೆಲಿ ವಳಗೆ ಮಿದುಳು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನಬಕು!' ಎಂದು ನಕ್ಕೆ.</p>.<p>'ಕರೆಕ್ಟ್! ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ, ಸಿಗತಾ ಇಲ್ಲ… ಇಂತಹ ಅಭಾವ ಚಿಂತನೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊಲ್ಲಿ<br>ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗೈತೆ… ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬರೂತನಕ ಸೊಪ್ಪುಸದೆ, ಹಣ್ಣುಹಂಪಲ ತಿನ್ನೂಣು <br>ಅಂತ ಧನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಕು! ಟ್ರಂಪಣ್ಣನ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜರಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೂಣು!' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನಾಯಕನಟನಂತೆ ಭಾಷಣ ಕುಟ್ಟಿತು.