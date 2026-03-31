ಚುರುಮುರಿ: ಲಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು..!

ಗುಂಡಿಪುರವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಗಲೆಂದು ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಲಂಚ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಲಂಚವು ಈಗ ತುಸುಲಂಚ, ಮೃದುಲಂಚ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಲಂಚಗಳ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಪಟನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದ್ದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಜಡ ಶಾಸಕರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಬೂತುಚೇಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತವು ಬಜೆಟ್ ಭಾರ ತೂಗಿಸಲು ಜನತೆಯನ್ನು ಸಾಲವೆಂಬ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವವು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದೆಂಬ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡದೆ ಸೋಗುಹಾಕಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯ ವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿರುವರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಿಲ್ಲು ಪಾಸಾಗಲು ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಮೀಶನ್ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಬಕಾಸುರರು ಪೀಡಿಸತೊಡಗಿ ದ್ದರು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಕಟವು ಕೊನೆ ಗೊಳ್ಳದು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಸಗೊಳ್ಳಲಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾದಿತಪ್ಪಿ ಮುಗ್ಧರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು.</p>.<p>ಜನರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸರೇ ಸುವರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರನ್ನು ಕಾಯುವು ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾವಭಾವ ವಿಲಾಸ ಮತ್ತು ಧನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ವೃತ್ತಿಭೇದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. </p>.<p>ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಜೈಲುಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟುಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಧರ್ಮವು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿತವಚನವನ್ನಾಲಿಸದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವವನು ಟ್ರಂಪಿನಂತೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗು ವನು. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಇರಾನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಪಾತಕಕ್ಕೂ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜನತೆಯು ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಲಂಚದಾನಿಗಳಾದರೆ ಲಂಚ ಪಾತಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀತಿಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಕಥಾನಕಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ.