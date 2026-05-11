ಚುರುಮುರಿ: ಕಮಲ ಪುರಾಣ

'ಸೀಟಿ ಎಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೇನು... ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ, ಹೀರೊ ಕಿವಿಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮಲದ ಹೂ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾ' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿತು.