ಚುರುಮುರಿ: ಜಿರಲೆಗಳು ಸಾರ್ ಜಿರಲೆಗಳು!

ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿರಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಜಿರಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>'ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳೀನಿ ನಿನಗ... ಹಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿಗಿ ಹಾಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನಿ ತುಂಬ ಅವೇ ತುಂಬತಾವು' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ರೇಗಿತು.</p>.<p>'ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದೆರಡು ಇದ್ದೇ ಇರತಾವು. ಅಡಗಿ ಮನ್ಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಆತು ಬಿಡು' ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಜಿರಲೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು...' ಎನ್ನುತ್ತ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ತೋರಿಸಿತು.</p>.<p>'ಆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜಿರಲೆಗಳೇ ಹೆಂಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾರೆ ನೋಡು! ನಿಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾನಿಗಿಂತ ಜಿರಲೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗ್ಯಾರೆ' ನಾನು ಕಿಚಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಪಗಾಂಡ ಅನ್ನೂದು ಮರೀಬ್ಯಾಡ' ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ, 'ಹಂಗಾರೆ ನೀನೂ ಜಿರಲೇನಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.</p>.<p>'ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೀನಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಜಿರಲೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಜಿರಲೆಗಳು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದೂ ಹೌದು' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೂ ವಿಧಾನನೂ ಸರಿಯಿರಬಕು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಪಗಾಂಡ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>'ಮತ್ತ ನಮ್ ಯುವಮಂದಿ ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ವಿಧಾನದಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಕು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಸಿಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ವೆದಾಗೆ ಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಎಷ್ಟ್ ಗರಂ ಆದ್ರು' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಆಕಿ ಯಾರು ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ?! ಥತ್... ಎಲ್ಲ ಜಿರಲೆಗಳೇ. ಖರೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲೊಡಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿಂದರೆ ಅದ್ರಾಗೆ ಸಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗತೈತಿ!' ಎಂದ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಈವರೆಗಿನ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನೇ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮೆಲೊಡಿ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸಿತು!