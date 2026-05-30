ಚುರುಮುರಿ: ವಚನಪಾಲನಾ ಪ್ರಸಂಗ!

'ಧರಣಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಕರುನಾಡೆಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇಶದೊಳ್ ಜನಜನಿತವಾಗಿರ್ಪ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಕತೆಯ ನಾನೆಂತು ಪೇಳ್ವೆನು' ಎಂದು ದಾಸರು ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಮೀರಿಪ ವಚನಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಿಂದಲ್ ಸಿದ್ದೆತ್ತು ಸೀಟ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ಪ ಸಮಯದಿಂ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಣಕಗಳ್ ಹತಾಶೆ ಯಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ಗರೆಯುತ್ತಾ ನಿವೇದನೆಗೈದವು. 'ಗುಮ್ಮುಗುಮ್ಮುವೆನೆಂ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಈ ಪರಿ ಶರಣಾಗುವುದೆಂತು? ನಿನ್ನಾಶ್ರಯದಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂ ಹಸನಾಗಿ ಮೇಯ್ತಿದ್ದ ಎಮ್ಮ ಪಾಡೇನು?'</p>.<p>'ಮರುಗದಿರಿ ಎನ್ ಕಂದಮ್ಮಗಳೇ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲಾರೆನು, ಕೊಟ್ಟ ಪೀಠಕೆ ಅಂಟಿ ಕೂರೆನು, ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕೆರೆದು ಗುಮ್ಮುವೆ, ಆವರೆಗೆ ಸಹಿಸಿರೈ'.</p>.<p>'ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಂದಮ್ಮಗಳೆಂಬ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿಹ ಬಂಡೆ ಎಮ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಚಪ್ಪಡಿ ಎಳೆದರೆಂತು? ಯಾವ ಖಾತೆಯ ಕೇಳಲಯ್ಯ, ಯಾವ ಕ್ಯಾತೆಯ ಮಾಡಲಯ್ಯ? ಆರು ನನಗೆ ಹಿತವರು?'</p>.<p>'ಏನ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ ಬಡಪಟ್ಟಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಪತ್ರವ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ. ಸಿಕ್ಕಿಸಿಟ್ಟು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿದರೆನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ! ಗುಮ್ಮನ ಕರೆದು ಕನವರಿಸಿ ಕನಲದಿರಿ ಕಂದಗಳಾ, ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ 'ಬಚ್ಚಾ' ಎನ್ನದಿರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ 'ಹಚಾ' ಎನ್ನದಿರಿ, ಕಂದ ನಿಮ್ಮವರೆಂದು 'ಮಚ್ಚಾ' ಎಂದರುಹಿ ಸಲಹಿರಿ ಎಂದು ಬಂಡೆಯಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆನು'.</p>.<p>'ಅಯ್ಯಾ, ಉಂಟು ಅವರದೇ ದಂಡು, ಇನ್ನವರದೇ ಸೌಂಡು, ನಮಗೆ ಎತ್ತುವರು ಬೆಂಡು, ನಾವಿನ್ನು ಸೂರ್ಚೆಂಡು, ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಿ ಸಲಹುವರು?'</p>.<p>'ಅಹುದಹುದು ತಂದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಹ ಪುನರ್ರಚನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ಸಂಪುಟ, ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿಹುದು ಸಂಕಟ, ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಲತ್ತೆ'.</p>.<p>'ಮೂರ್ಖರಂತಾಡದಿರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಿಲ್ಲೇ ಇರು ವೆನು, ಕಟ್ಟುವೆನು ಕೇಶೀರಾಜನ ರಥಕ್ಕೆನ್ನ ಮೂರೆತ್ತುಗಳ... ಆಗಾಗ ಎಳೆವವ್ ಏರಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ! ನೀವ್ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇದು ಪಚನಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ವಚನಪಾಲನೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿರಿ' ಎಂದು ಅಭಯವ ನೀಡಿತು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಥಾರ್ಥವು ಸಂಪೂರ್ಣವು.