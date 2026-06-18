ಕಾಗದ ಬೇಕು ಕಾಗದ!

<p>‘ಈ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲಿ?’ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಳು ಹೆಂಡತಿ. </p><p>‘ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಗೇ ಕೊಟ್ನಲ್ಲಮ್ಮ’ ಎಂದೆ. </p><p>‘ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ರೀ, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಿ’ ಜೋರು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು. </p><p>‘ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವುದಮ್ಮ?’ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ. </p><p>‘ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ವ. ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹30 ಸಾವಿರ ಅಂತ’. </p><p>‘ಓಹ್ ಅದಾ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾದರೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ನೀನು ಗೃಹಿಣಿ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?’ </p><p>‘ನಾವೇ ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ವ, ಮತ್ತ್ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕು?’ </p><p>‘ನೀನು ಗೃಹಿಣಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಾಗದ ಕೊಡಬೇಕು’. </p><p>‘ನೀವೇನ್ರೀ, ನಿಮ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಕಾಗದ ಕಾಗದ ಅಂತಿದೀರಿ’ ಎಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಮಾತಿಗಿಳಿದಳು. </p><p>‘ಹೂಂ ಮತ್ತೆ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಗದ ಕೇಳಬಹುದು, ನಾವು ಕೇಳಬಾರದಾ?’ ಎಂದೆ.</p><p>‘ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಕ್ಕಳು. </p><p>‘ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ?’</p><p>‘ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕುರುಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು’.</p><p>‘ಅದಕ್ಕೆ ಏನೀಗ?’ </p><p>‘ಈಗ, ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆಲ್ಲೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೋಮ–ಹವನ, ಪೂಜೆ–ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಕೊನೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಪ್ಲಾನ್ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮದು?’ ಎಂದಳು. </p><p>‘ಓಹೋ, ಈ ಐಡಿಯಾ ಅವರಿಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಿನ್ನ ದೂರಾಲೋಚನೆಗೆ ನನ್ನ ಶರಣು. ನಿನಗೆ ₹60 ಸಾವಿರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ’ ಎಂದೆ ನಗುತ್ತಾ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>