ಚುರುಮುರಿ: ಸೈಲೆಂಟ್ ಟಗರು!

ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಮಾಂತ್ರಿಕರು! ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ನಾಶ, ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ... ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು... ಎನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ದುಬ್ಬೀರ, ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಕಚೇರಿ ಒಳಹೊಕ್ಕ.</p>.<p>ದುಬ್ಬೀರನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಹೇಳಿದರು, 'ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ..!'</p>.<p>'ಅದ್ಕೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಟಗರಿಗೆ...' ಎಂದ ದುಬ್ಬೀರ.</p>.<p>'ಏನು? ಟಗರಿಗಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀರಿ ನೀವು?'</p>.<p>'ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ಟಗರು ಯಾಕೋ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ... ಗುದ್ದಲ್ಲ, ಗುಮ್ಮಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಮಂಕಾಗಿ ಬುಟ್ಟದೆ, ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಾಡ್ಸಿರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ...'</p>.<p>'ಹೌದಾ? ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ ಟಗರು ಹೆಂಗಿತ್ತು?'</p>.<p>'ಬಲೇ ಜೋರಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಗೌಡ್ರ ಹಟ್ಟೀನೆ ಒದ್ಕಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಎಗರಿ ಎಗರಿ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೀತಿತ್ತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ 'ಏಯ್, ಹೊಡೀರಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ' ಅಂತಿತ್ತು... ಈಗ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿಬುಟ್ಟದೆ...' ದುಬ್ಬೀರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಕವಡೆ ಹಾಕಿದರು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಜನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರು, ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 'ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ' ಎಂದರು, ಯಾವುದೂ ಪಿಟಿಕ್ಕನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು: 'ನಿಮ್ಮ ಟಗರಿಗೆ ಯಾರೋ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಸಿದಾರೆ, ಯಾವುದೋ 'ಮೇಲಿನ' ಶಕ್ತಿ ಅವರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ...'</p>.<p>'ಹೌದಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?'</p>.<p>ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ 'ಫಟ್' ಅಂತ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ದುಬ್ಬೀರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ!</p>.<p>'ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟಗರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾನಾ?' ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಳ ಇಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಅದ್ಕೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ...' ಎಂದ ದುಬ್ಬೀರ. ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.