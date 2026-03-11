ಚುರುಮುರಿ: ಯುದ್ಧಂ ಹರಣಂ

<p>ತರಕಾರಿ ತಾಯಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸುಮಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು.</p>.<p>‘ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ ತಂದುಕೊಡುವ ತಾಯಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ’ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಮತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತ ಏರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾಳೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೂ ಏನ್ರೀ ಸಂಬಂಧ?’ ಸುಮಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು.</p>.<p>‘ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ತಾಯಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ <br>ಇಟ್ಕೊ’.</p>.<p>‘ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಾಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದು ಸರೀನಾ?’</p>.<p>‘ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋದು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು?’</p>.<p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ? ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಊಟ–ತಿಂಡಿ ತಂದುಕೊಡಿ’.</p>.<p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ನವರೂ ಒಲೆ ಹಚ್ಚದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೇನು?’ ಶಂಕ್ರಿಗೆ ಆತಂಕ.</p>.<p>‘ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಉರಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ<br>ಉಣ್ಣಬೇಕು...’</p>.<p>‘ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವಲ್ಲ, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಾಟ’.</p>.<p>‘ಟ್ರಂಪ್ರೇಚರ್’ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗದೇ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ!’</p>.<p>‘ಹೌದು. ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿರುವ ದುಡ್ಡಣ್ಣ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದ ದಾಳಿ, ಚಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು...’ ಎಂದು ಶಂಕ್ರಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>