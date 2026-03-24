ಚುರುಮುರಿ: ಟ್ರಂಪೈದನ ಕೆತ್ತೆಬಜೆ

ಹೊರ್ಮುಜ್ ತೊರೆ ಮೂಲಕವೇ ಎಣ್ಣೆ, ಗ್ಯಾಸು ಯಾಪಾರ ನಡಿತಿತ್ತು. ಸಣ್ಣೈದ ಇರಾನಿಯ ಹಮಾಸು, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಗಳು ನಮಗೆ ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಕದ್ದು ಪರಮಾಣು ಮಾಡಿಕತ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕೈದ ಇಸ್ರೇಲಿಯು ಟ್ರಂಪು ದೊಡ್ಡೈದನಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟ. ಬ್ರಿಟಿಷಣ್ಣನ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಬಂದು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಗೇಟುತಾವು ನಿಂತುದ್ದು ಕಂಡು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಗೇಟು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕ್ಲಾ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಯ್? ಇನ್ನೇಡು ದಿನದಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮುಂದದೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ' ಅಂತ ದೊಡ್ಡೈದನು ಇರಾನಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ. ಹೊರ್ಮುಜಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿಕೆಗೆ ಜಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೊರುವಾಗದೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡೈದನ ಕೆತ್ತೆಬಜೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಸಣ್ಣೈದ ಸ್ಯಾನೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ದುಬೈದ, ಓಮಣ್ಣ, ಯಮಣ್ಣನ, ಕತಾರಣ್ಣನ ಕಾಂಪೋಂಡಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲಾ ಬಾಂಬು ಹಾಕ್ತಾವನೆ' ಅಂತ ದೊಡ್ಡೈದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿಕ್ಯಂದು ಬಂದ. ದೊಡ್ಡೈದನ ಕಿತಾಪತಿಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಿಷ್ಠೂರಾಗನ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡೈದ, ಚಿಕ್ಕೈದ ತೊರೆ ತಾವು ನಿಂತಕಂದು ಜಗಳ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ರು.</p>.<p>'ನಿನ್ನ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ, ಹಮಾಸುಗಳ ಕಾಟ ತಡೆಯಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಾ. ನಾನು ದೊಡ್ಡೈದ ಅನ್ನೋ ಗೌರವ ಇಲ್ದೆ ನನ್ನ ಇಮಾನಗಳ್ನೇ ಹೊಡದಾಕುವಷ್ಟು ಧಿಮಾಕು ಬಂದದ ನಿನಗೆ' ದೊಡ್ಡೈದ ಕಿರುಚಾಡಿದ.</p>.<p>'ಲೇ ದೊಡ್ಡೈದ, ಇಸ್ರೇಲಿಗೇಳಿ ಮೋಸದ ಪಡೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನ್ನ, ನಮ್ಮಿಸ್ಕೂಲು ಮಕ್ಕಳುನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮನೆ ಕೆಡವಿಸ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಕನೋ. ನನ್ನ ಕೋಟೇಲೆ ನನಗೆ ಆಪು ಇಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ?' ಅಂತ ಸಣ್ಣೈದ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತೆಗೆದ. ದೊಡ್ಡೈದ, ಚಿಕ್ಕೈದ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ 'ಲೇ ಸಣ್ಣೈದ, ನಿನ್ನ ನೆಣ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಕಲಾ' ಅಂತ ಓಡೋದ್ರು.