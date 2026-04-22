ಚುರುಮುರಿ: ನಾರೀ ಜಪ

'ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಜಪ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ...' ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುತ್ತಾ ಶಂಕ್ರಿ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>'ಜಪವೋ ಜ್ವರವೋ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ!' ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿವೆ'.</p>.<p>'ಇದುವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ'.</p>.<p>'ಹೌದು. ನಾರಿಯರು ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುವುದು ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ 33 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ–ದೇಶ ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವು'.</p>.<p>'ಈಗ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ'.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬಾರದೆಂಬ ಸಣ್ಣತನ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭೂಪಟವನ್ನು ದೂಳೀಪಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ'.</p>.<p>'ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ತಾರೆ'.</p>.<p>'ಇರಲಿಬಿಡ್ರೀ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು.'</p>.<p>'ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅದರ ಬದಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಫೀಮೇಲ್ಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದಲ್ವಾ?'</p>.<p>'ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ವಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಮೀಸೆ ತಿರುವೂದು ಬೇಡ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಗೆದ್ದು ಗದ್ದುಗೆ ಏರುತ್ತಾರೆ...' ಎಂದಳು ಸುಮಿ.