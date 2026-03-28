<p><em><strong>ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮತಾಂತರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಖರವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮತಾಂತರವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನಾಗಿಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಳಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳು ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ...</strong></em></p>.<p>ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಲೋಥಿಯನ್ ಸಮಿತಿಗೆ 1931, ಮೇ 31ರಂದು ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ‘ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಉಸಿರು ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇಡೀ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಿಖ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದೂ ಜಾತಿವಿನಾಶ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಈ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಘನತೆವೆತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2026, ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಚಿಂತಾಡ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತಿರುವುದು ಬೃಹತ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯವೊಂದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಸಂವಿಧಾನದ 341ನೇ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1950ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ‘ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದೆ. ಆ ಆದೇಶವೇ ಅಂತಿಮವೆಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 1950ರ ಆದೇಶವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮತಾಂತರವಾದ ನಂತರವೂ ಸಮಾಜ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಮಜಬಿ ಮತ್ತು ರಾಮದಾಸಿಯಾಗಳು ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1956ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ನವಬೌದ್ಧ ಚಳವಳಿಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ 1990ರಲ್ಲಿ ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾದ ದಲಿತರನ್ನೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಸಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೆಲವು ಧರ್ಮದವರ ಗುಂಪಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯೆಂಬ ಅಮಾನವೀಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ, ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದಲಿತ ಜಾತಿಗಳ ವರ್ಗ.</p>.<p>ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಮಾನದಂಡವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಅವರನ್ನು ಇತರರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗೆದರೆ ಸಾಕು; ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಪಾದ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವನಾಗಲಾರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಮಾತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮತಾಂತರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಇತರೆ ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ಮಿದುಳಿನಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವತಃ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಲಿತರು ಮತಾಂತರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಸಮಾನರಂತೆ ಈ ಸಮಾಜ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಶೋಷಕ ಜಾತಿಯವರು ‘ದಲಿತನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖೈರ್ಲಾಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಖಾ ಬೋತಮಾಂಗೆಯವರ ಕುಟುಂಬ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತಿವಾದಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರು ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂದೇ ಬಗೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತಾಂತರವಾದ ನಂತರವೂ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ನಿರಾಕರಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿದೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮತಾಂತರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಖರವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮತಾಂತರವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನಾಗಿಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಳಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳು ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>1955ರ ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಆಯೋಗವು ‘ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕಳಂಕವು ಆಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿತ್ತು. 1980ರ ಎರಡನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ಮಂಡಲ್) ಆಯೋಗವು ‘ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಗಳ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ (ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ‘ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ’ಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಸಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ದಲಿತ ಮತಾಂತರಿಗಳು ಎಸ್ಸಿ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು’ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತ್ತು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. 2007ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಆಯೋಗವು (ರಂಗನಾಥ ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗ) ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕೆ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅದು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ (ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್) <br>ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿಸಲು ಆತುರ ತೋರಿದಂತೆ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋಮುವಾದಿ ಮತ್ತು ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣವು ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದಲಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆಯೇ ಬದುಕಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಭೂತ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ದಲಿತೇತರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಾತಿವಿನಾಶ ಚಳವಳಿಯೊಂದೇ ದಾರಿಯೆಂಬುದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಾತಿಭೂತ ದಲಿತರೊಳಗೂ ಹೊಕ್ಕಿ ವಾಮನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಯಾರು ಮಿತ್ರರು ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರಿಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ತಲುಪಿರುವುದು ದುರಂತ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕಿದ್ದು ಸರಳವಾಗಿಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. 1911ರ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಇಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕು-ಕಾನೂನುಗಳಿರುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಆ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ತ ದಲಿತ ಸಮೂಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h2>ಧರ್ಮ ಬದಲಾದರೂ ಬದಲಾಗದ ದೃಷ್ಟಿ</h2>.<p>ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಾಗ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿರಲಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರೂ ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವೃತ್ತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಅಘೋಷಿತವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ (ಇದೇನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ). ಬಹುತೇಕ ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಹ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತಾಂತರವಾದರೂ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>⇒ಲೇಖಕ: ದಲಿತ ಚಿಂತಕ</strong></p> 