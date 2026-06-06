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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚರ್ಚೆ: ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತಾರಾ ‘ಅಣ್ಣಾ’?

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 7:07 IST
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