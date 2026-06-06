ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚರ್ಚೆ: ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತಾರಾ ‘ಅಣ್ಣಾ’?

<p><em><strong>ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದ ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಈಗ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯೇನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.</strong></em></p>.<blockquote>ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿ ಯಾವುದು?</blockquote>.<p>ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿಯು, ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರೀತಿಯ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಅಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನ ನಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಈಗ ಮೋದಿ ಸಾಗಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಈಜಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಪೂರ್ಣ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ</strong>: <strong><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/articles/annamalai-leaves-bjp-political-alternative-modi-path-4039801">ಮೋದಿ ಸಾಗಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಈಜಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ? ರಾಜೀವ ಹೆಗಡೆ ಲೇಖನ</a></strong></p>.<blockquote>ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ</blockquote>.<p>ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಕೊನೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಪೂರ್ಣ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ</strong>: <strong><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/articles/k-annamalai-tamil-nadu-politics-new-party-bjp-exit-4039828">ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ BJP: ಗಂಗಾಧರ ಮೊದಲಿಯಾರ್</a></strong></p>.ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿ!.ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾಗಲಿದೆಯೇ?.ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ.ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ: ತಮಿಳುನಾಡು BJP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>