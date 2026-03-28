<p><em><strong>ಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ 2015ರ ಕೆ.ಪಿ.ಮನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತೊರೆದರೆ ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಾಗುವುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮರಳಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಮರುಕಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ...</strong></em></p>.<p>ಹಿಂದೂಗಳು (ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತಾಂತರವಾದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ಸಾರಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಚಿಂತಾಡ ಆನಂದ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳೇನೂ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆನಂದ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಯವರಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು 2010ರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. 2021ರ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊತ್ತಪಾಲೇಂ ಗ್ರಾಮದ ಡೋಮ ಕೋಟಿರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. 2025ರ ಏ.30ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮತಾಂತರದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು.</p>.<p>1909ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲಾಯಿತು. 1919ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಖ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1932ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊನೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ- ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ನಡುವೆ ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ 1935ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ) ಆದೇಶ 1936 ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ’ ಎಂಬ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬದಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1936ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು (Schedule) ರಚಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಾದ ಜಾತಿಗಳು (ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ) ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ, 1936ರ ಆದೇಶದ ಮೂರನೇ ಕಲಂನಲ್ಲಿ- ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ, ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ-ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪಟ್ಟಿ ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ 300ಎ ಮತ್ತು 300ಬಿ ಎಂಬೆರಡು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ರಚನಾ ಸಭೆ ಈ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಇವೇ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ 341 ಮತ್ತು 342 ವಿಧಿಗಳು.</p>.<p>ಈ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ 1950 ಆ.11ರಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ) ಆದೇಶ–1950 ಹೊರಡಿಸಿದರು. 1936ರ ಆದೇಶದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳವಾರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. 1936ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂಗಳನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಂ 3ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 1950ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 342ರ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪದಕೋಶವಿದ್ದು, ವಿಧಿ 366ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಪದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖಾನಿಸಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿ 25 ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. 25 (2)ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆಯಾದರೂ, ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೆಂದು ಸಾರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎರಡನೇ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಖ್, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ತನ್ನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. 1956 ಮತ್ತು 1990ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾ. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅವರಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ 2015ರ ಕೆ.ಪಿ.ಮನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಾಗುವುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮರಳಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಮರುಕಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ‘ಜಾತಿ ವಿನಾಶ’ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದಲೂ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಜಾತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪದವರೂ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರರು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಬದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಾವಕೋಶಗಳು ಸಹ ಜಾತಿಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ತಂತಾನೇ ಜಾತಿ ಹೋಗದೆಂದು ವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯ ನೆಲೆಗಳು ಬೇರೆಯೇ; ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಕರಗಳು ಸಹ.</p>.<h2>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪುನರುಚ್ಚಾರ</h2>.<p>ಮತಾಂತರವಾದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ‘ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ’ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕೆಂದು 1951ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ. ಮೈಕೆಲ್ ಎಂಬವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿದರು. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ.ರಾಜಾ ಮನ್ನಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 1980ರ ಸೂಸೈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂರ್ಣಪೀಠ, ಗುಂಟೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ</strong></p>