ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಏಳು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ವಲಸೆ: ಎಎಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸವಾಲು

<p>ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) 10 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಎಎಪಿ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಎಎಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲೂ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಎಪಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಧುರ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇನೂ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ<br>ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಡ್ಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಲಸೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದು.</p>.<p>ಎಎಪಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ದೂರಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರು<br>ವುದನ್ನು ಚಡ್ಡಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿದೆ; ಎಎಪಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ<br>ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಸದ್ಯದ ನಡೆ ದಿಢೀರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರದೆ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಎಎಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಡ್ಡಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಟು ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ, ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಿಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಹಸನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗೆ ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಅದರ ಏಕಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಳು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಎಎಪಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸ<br>ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಪಕ್ಷ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ನೈತಿಕ ಪರ್ಯಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರ ವಲಸೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಎಎಪಿ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಷ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>