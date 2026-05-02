ಸಂಪಾದಕೀಯ|ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ: ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ

<p>ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಯಾದ ನಂತರ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು, ಖುಲಾಸೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 0.2ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಶೋಷಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೈಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ನೈತಿಕ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕಡೆಗಣನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಖುಲಾಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಾಗಿ ಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಅಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗು ತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ<br />ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿರುವುದು ಕನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಸ ವನ್ನೂ ಹುಸಿ ಆಗಿಸುವಂತಿದೆ. ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿದಾಗ, ದೂರು ನೀಡುವವರು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚೂಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಹಲ್ಲೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 17ನೇ ವಿಧಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ, 15ನೇ ವಿಧಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ‘ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ’ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿರದೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಉದ್ದೇಶದ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿನಾಶ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತ ತಲಪುವ ಮುನ್ನವೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಿಂತಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಉಳಿಯದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯವು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>