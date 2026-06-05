ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್; ನಾಗರಿಕರ ಸಹನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲದು

<p>ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತಲೂ ಜನರ ಗಮನ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಂತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಜನರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಳವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆ ಮಡುಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಯಾವುದೋ ತುರ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅವರು ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು; ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಭದ್ರತೆ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು; ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರಿತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಯಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸವಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು, ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ತಪ್ಪುವ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದೂ ಇದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಜೀರೊ–ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ತಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಆಕಾಶವೇನೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕವುಚಿ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜೀರೊ–ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಭದ್ರತೆಯು ಹಲವು ಮಂದಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಜೊತೆ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ. ವಸಾಹತು ಯುಗ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಧೋರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಜನಸೇವೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಪರವಾನಗಿ ಅಲ್ಲ; ಅವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ತಾವು ಯಾರ ಸೇವಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ವಿಳಂಬವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ. ಜನರ ಸಹನೆ ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಸಹನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢರು ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಧೋರಣೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>