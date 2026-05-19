ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಬೇಕಿದೆ ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ದ ಖಾತರಿ: ವಿವಾದಗಳ ಕೆದಕುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ

<blockquote>ಭೋಜಶಾಲಾ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೆದಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಿದೆ. </blockquote>.<p>ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋಜಶಾಲಾ ದೇವಾಲಯ–ಕಮಾಲ್ ಮೌಲಾ ಮಸೀದಿ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಇಂದೋರ್ ಪೀಠ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು, ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆದೇಶಗಳು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಮಾದರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾರವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ಈ ಸಮುಚ್ಚಯದೊಳಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಶುಕ್ರವಾರಗಳಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಎಎಸ್ಐ) 2003ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಇಡೀ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ, ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೋರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೂಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಊಹೆ ಹಾಗೂ ವಾದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಎಸ್ಐ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಂದೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು 1991ರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭೋಜಶಾಲಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾವೆಗಳನ್ನು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ‘ಎಎಸ್ಐ’ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೆರೆಯಬಹುದೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು. ‘ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ’ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಎಎಸ್ಐ ವರದಿಯನ್ನೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪು ಆಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯ 1991ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 2024ರ ಆದೇಶಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇವು ನಿರ್ಜೀವ ಅಕ್ಷರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇರುವಂತೆಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಿರುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ವರೂಪ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೆದಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರುವ ಖಾತರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>