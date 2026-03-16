ಸಂಪಾದಕೀಯ | ‘ಸಿಇಸಿ’ ಪದಚ್ಯುತಿ ಪ್ರಯತ್ನ: ಆಯೋಗದ ಅವನತಿಯ ಬಿಂಬ

<p>ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೇಶದ ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆದಿರದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿಇಸಿ ಪದಚ್ಯುತಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ 130 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 63 ಸದಸ್ಯರು ಈ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಇಸಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಇಸಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ನಡೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿಧಾನವೇ ಸಿಇಸಿ ಪದಚ್ಯುತಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆದಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ‘ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ’ದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೂರಾಗಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಇಸಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿಇಸಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ ಕಳವು (ವೋಟ್ ಚೋರಿ) ಕುರಿತು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣೆಯ ಮಾದರಿ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದವು. ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಇಸಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾವಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುವಂತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದವು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಇಸಿ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಇಸಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರ ಸಂಕೇತ ಇದಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಸಿಇಸಿ ಪದಚ್ಯುತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವೂ ಮಂಡನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಯವೂ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ. ಆದರೆ, ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಎರಡು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತಿವೆ.</p>