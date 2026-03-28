ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ದುರಂತದ ಪಾಠ ಮಾಸದಿರಲಿ

<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು–ಕಡಿಮೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯದೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಈಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ‘ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಸಾಧಿಸಿದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಡೆದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಈ ‘ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ’ಗೆ ಸೂತಕ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾನ್ ಮೈಕೆಲ್ ಕುನ್ಹ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶದಿಂದಲೂ ವಂಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ<br />ಗಳು ಹುರುಪು ತುಂಬುವಂತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಋತು ವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಐದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಷ್ಟೇ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಳಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ), ಸಂಘಟನೆಯ ಹೊಣೆಹೊತ್ತ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೆಟ್ರೊ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲದಾಳದ ಬಹುಮಹಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸದ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಘಟಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಸಗಿದ ಲೋಪ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಸಾವು– ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಹಾಗೂ ಆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರದ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ವನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗಲ್ಲ.</p>