ಕಳಪೆ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಗಾ ಅಗತ್ಯ

<blockquote>ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ, ಮಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.</blockquote>.<p>ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಚೀಟಿಯ (ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ <br>ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ ಸರಿಯಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು; ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೆ’ಯಿಂದ (ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ) ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ, ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಿರಪ್ಗಳು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಸೇವನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಔಷಧಗಳು ರಫ್ತಾಗುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 22 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ<br>ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಭಾರತದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಬಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧವು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮರೆವಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಘಟಕಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಔಷಧಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಮಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಔಷಧಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬೇರುಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>