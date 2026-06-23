ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed editorial

ಕಳಪೆ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಗಾ ಅಗತ್ಯ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ, ಮಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
EditorialDrugCough

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