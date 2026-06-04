ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌; ನಿರೀಕ್ಷೆ–ಸವಾಲುಗಳ ಬೆಟ್ಟಸಾಲು

<p>ದಣಿವರಿಯದ ಹೋರಾಟ, ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಛಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ದಿನವೇ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವದಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಹಸನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಛಲ ಬಿಡದೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳ ಸಾಲೇ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರವೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ‘ಕಾಣಿಕೆ’ಯನ್ನು ಬೇಡವೆಂದಿ<br>ದ್ದಾರೆ. ತಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವ, ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಹಿಡಿತದ ಎದುರು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯು ಬಿಡುಬೀಸಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸು<br>ವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರ<br>ಲ್ಲದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬೇಗುದಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳೂ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೊಸತನದ ಚಹರೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಳಬರು. ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಹೊಸಬರೆಂದರೆ ಅದು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು, ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ‘ಅಹಿಂದ’ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ನಾಯಕ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಅವರು. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಾವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ (ಜಾತಿ ಗಣತಿ) ವರದಿ’ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಮಾಡುವುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಂತ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾರಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ‘ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿರೋಧಿ’ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹೊಣೆಯೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಅವರಿಗಿದು ಸಕಾಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ನಾಜೂಕಾಗಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವರೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯವೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಯೂ ಇದೆ. ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ಪಡೆದ ಹುದ್ದೆಯು ಅಧಿಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯಬಾರದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>