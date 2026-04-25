ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಹೋಂಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧ ಬಿಗಿಯಾಗಲಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಂಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಹೋಂಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವು ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಘಟನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದುದು. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರವಾಸಿ, ಕುಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಹೋಂಸ್ಟೇಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ವೈಫೈ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಮೈಸೂರನ್ನು ತಲಪಿ, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸ
ಲಾಗಿದ್ದು, ಹೋಂಸ್ಟೇ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೋಂಸ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು
ವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಲಸಿಗರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.ಆದರೆ, ನಿಯಮಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಡೆಸುವ ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೋಂಸ್ಟೇಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೋಂಸ್ಟೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ನಿರ