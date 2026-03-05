ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೌನ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:19 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಸಾರಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗಿನ ಭಾರತದ ಮೌನ, ದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದ್ಯೋತಕ.
EditorialIsraelIranIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflictiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT