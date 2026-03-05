ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೌನ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟ

<blockquote><em>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಾರಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗಿನ ಭಾರತದ ಮೌನ, ದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದ್ಯೋತಕ.</em></blockquote>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಫೆ. 28ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಯುದ್ಧ ಹೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಂಯಮ, ಸಂವಾದ, ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಖಂಡತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುತ್ವದಂತಹ ಆಯ್ದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ‘ಪ್ರಭುತ್ವ’ ತತ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಬಹು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವೂ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ನಂತರವೂ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಹರೇನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ), ಹಾಗೂ ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚ ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ‘ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರಾಜಕೀಯ’ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ‘ಐ2ಯು2’ ಜಿಯೊಎಕನಾಮಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾದ ಭಾರತದ ಮೃದು ನಿಲುವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ–ಚೀನಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಖಂಡನೆಯ ನಡುವೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಹಿಯೆನ್ನಿಸದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಾಜೂಕು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಲಾಭಗಳು ದೇಶದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಬಹುದೇ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಷರತ್ತುರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಬಹುದೆ?</p>.<p>ಭಾರತದ ಸದ್ಯದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸುಳಿವುಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಲಾಭಗಳಿದ್ದವು. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ 72 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಯ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೌನವು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭಾರತ ಘೋಷಿಸಿದ ದೃಢ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>