ಸಂಪಾದಕೀಯ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಜನಗಣತಿ 2027ರ ಗುರಿಯಾಗಲಿ

ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿರುವ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 16ನೆಯ ಜನಗಣತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂಟನೆಯ ಜನಗಣತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯವು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಹಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಜನಗಣತಿಯು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜನಗಣತಿ ನಡೆದಿದ್ದು 2011ರಲ್ಲಿ. ನಂತರದ ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಜನಗಣತಿಯು 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಜನಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿಸಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಬಾರಿಯ ಜನಗಣತಿಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಜನಗಣತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸುವವರು ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ, ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 16 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸುವವರು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಸ್ತಿ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಜನಗಣತಿಯ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1931ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾತಿ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ, ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ–ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. 2027ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಣತಿದಾರರಾಗಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಗಣತಿಯು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನ