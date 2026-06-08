ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳ ಮರುಕಳಿಕೆ: ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯದ ಪಾಠ

<p>ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳನ್ನು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಮಾರಕ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಎರಡು ದುರಂತಗಳು, ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐವರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಟಕ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ 12 ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದವು. 2011ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಹೋಟೆಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡವು 14 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಗಳು, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವಂತಿವೆ; ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ವಿಫಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಂಡತನಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನದಂತಿವೆ. </p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯವಾಗಿವೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕೀಟ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸಮರ್ಪಕ ವಾತಾನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಓಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಹುಮಹಡಿ ಹೋಟೆಲ್–ವಸತಿಗೃಹವು ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ; ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಡಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. </p>.<p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಹೋಟೆಲ್, ದೆಹಲಿಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 25 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇಂಥ ಅಪಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ದುರಂತ ನಡೆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳೂ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಕ್ರಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ ತೋಡುವ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯಸಹಜ ತಪ್ಪುಗಳ ಬದಲು, ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ದುರಂತಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>