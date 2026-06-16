ಸಂಪಾದಕೀಯ | ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಹಸನ; ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಉಡುಗೊರೆ

<blockquote><strong>ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</strong></blockquote>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಎಐಸಿಸಿ’ಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಹಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗಾದ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. </p>.<p>ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ 33ಎ(1) ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಮೇದುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರುವ ಶಾಸಕರ ಬಲವು ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದಿನವೇ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅನುಕೂಲಸಿಂಧು ಧೋರಣೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಘಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಕೀಯಪ್ರೇರಿತ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ; ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನವೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪಾತ್ರವಿರುವುದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಾಧಾರ ಆಗಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಫಲ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. </p>.<p>ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಚಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನ್ಯಾಯ’ವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್. ಚಂದುರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ಅಹವಾಲನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 329ನೇ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ, ಸಂಸತ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರವಷ್ಟೇ, ‘ಚುನಾವಣಾ ಅರ್ಜಿ’ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ತ್ವಗಳ ತೀವ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೆರವು ಹಾಗೂ ವಾಮಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ದಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಹಸನವು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>