ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed editorial

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಹಸನ; ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಉಡುಗೊರೆ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:16 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:16 IST
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ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
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