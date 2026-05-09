ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ, ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶ: ಜಾತೀಯತೆ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂದೇಶ

<p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ದಲಿತರು–ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಹಭೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜಾತಿದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆಗಳೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರತಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ದಲಿತರನ್ನು ಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನಿಷ್ಟ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ದಲಿತರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ದಲಿತರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿವೇಕ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ದಲಿತರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಹಾರದಂಥ ಜೀವನವಶ್ಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷೌರ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಜಾತೀಯತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಕೋಲನ್ನು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆ ನೀರು ಕುಡಿದಳೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿ ಸುವ ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅವಮಾನ ಎಸಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಾಡಿನ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಂತಿವೆ; ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆಯುವಂತಿವೆ. ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹುಣಸೂರಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಲಿತರು ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರುವ ಘಟನೆಗಳು ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದಲಿತರನ್ನು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಹೊಸತೊಂದು ಮಾದರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತದಂತಿರುವ ಈ ನಡೆ ಉಳಿದ ಊರುಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ದಲಿತಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಡಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಈ ನಡೆಗಳನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಆಚರಣೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ವಿಭಜಕ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹುಣಸೂರಿನ ಘಟನೆಯು ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಯಲು ಆಸರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಮುವಾದದ ಆಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಾತೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸದ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ– ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ– ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಹಲವು ಸಂಕೇತಗಳು, ಬಹುತ್ವದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಣಸೂರಿನ ಘಟನೆ ಅಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆದುದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>