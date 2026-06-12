ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ವಿಪಕ್ಷಗಳು: ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಕೂಟ

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕಳೆಗುಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಹಾಗೂ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೊಂದಿಗೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ತಿಕ್ಕಾಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2024ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ತಳೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ದೆಹಲಿಯ ಸಭೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯಿತು.</p>.<p>ಹಲವು ಬಗೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 23 ಪಕ್ಷಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಒಗ್ಗೂಡುವುದು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯವೋ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿರುವಂತಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ, ತಮಿಳು ನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲುಂಡ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಿತು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿವೆ. ಆಮ್ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಯಿತು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ತಂಭದಂತೆ ಇದ್ದ ಟಿಎಂಸಿಯ ಸಂಸದೀಯ ಬಲ ಎದ್ದುಕಾಣುವಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಾದೇಶವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ–ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೂಪದ ಶಂಕೆಯೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಂತರಿಕ ಬಿರುಕುಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಐದು ಅಂಶಗಳ ಆಲೋಚನೆಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿರುದ್ಧ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ದನಿ ಎತ್ತುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಲಿವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಹುಸ್ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೃಢ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂತರಿಕ ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ. ಅದು ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>