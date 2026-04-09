ಐಟಿ ನಿಯಮ: ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ; ವಾಕ್‌ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಯತ್ನ

ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಅದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ) ನಿಯಮಗಳು–2021ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು (ಎಂಇಐಟಿವೈ) ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ'ದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರವರೆಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತರಲಾಗುವ ತಿದ್ದು ಪಡಿಯು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು 'ಎಂಇಐಟಿವೈ'ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಐಟಿಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 79ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ 'ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು 'ಎಂಇಐಟಿವೈ' ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದ 'ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ಹಕ್ಕುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಯಮಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷ 'ಎಚ್ಚರ'ದಿಂದ ವರ್ತಿಸತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಆಗ, ಬಳಕೆದಾರರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ತ