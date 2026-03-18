ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಆಡಳಿತಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸದನ ಸದರ: ‘ಉತ್ತರ’ದಾಯಿತ್ವ ಮರೆತ ಸರ್ಕಾರ

<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೀರ್ತಿಶಿಖರದಂತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ತಪ್ಪುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಶಾಸಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ, ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪ ತಲಪಿರುವ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೊಸ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಧಾರೆಯ ಜನ ಚಳವಳಿಗಳ ಒಡನಾಡಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಿದ್ದವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟುತ್ವಕ್ಕೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಳ್ಳಧನ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಸರಿನ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗೋಡೆಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಧಿವೇಶನ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಸ್ವ ಉದ್ಯಮದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಲಾಪದ ಘನತೆ ಕುಗ್ಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರವೂ ಸಮನಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೂ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲಪಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸದನದ ಘನತೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಗದಂತೆ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಾಯಾಗುವಂತೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಡೆಸ<br>ಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಯಿರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಉತ್ತುಂಗ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 16ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದ ಬಳಿಕ, ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ‘230 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ 84 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಆಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ‘ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಐದನೇ ಬಾರಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಸದನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರನಡೆಯುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತೀವ ಮುಜುಗರ. ಕಲಾಪ ನಡೆಸಲು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು’ ಎಂಬ ಪಠ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಮೊದಲು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನಾಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ದಿನದಿಂದ ಹತ್ತುದಿನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಕೂಡದು. ಕಲಾಪದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವಿದ್ದು, 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು–ಮೂರನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಕಳೆದರೂ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗದ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p>ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಶಾಸಕರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಭೇದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಕ್ರೋಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸದನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ತೋರುವ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೋರಿದರೆ, ಕಲಾಪ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಮರಳೀತು.</p>