ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಬೈಕ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ವಿರೋಧ ಕೈಬಿಡಿ: ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ, ನಿಷೇಧವಲ್ಲ

<p>ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಸಂಕುಚಿತ ಚಿಂತನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಚಲನಶೀಲತೆಯು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ–1988ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಕ, ಸೆಕ್ಷನ್ 2(7)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ‘ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಗಣೆ’ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದು, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ<br>ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಥಿರ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವಂತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ<br>ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅರೆಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಯಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ರಾಜ್ಯವು, ‘ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ’ಯ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ? ಆಯ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯು ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಳಜಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸವಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಮೆ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ<br>ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದಾ<br>ಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿವೆ. ಮಹಾನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದ<br>ಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆಟಕುವ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು. ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಕ್ರಮ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ವಿರೋಧ ಅನಗತ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>