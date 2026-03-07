ಸಂಪಾದಕೀಯ: ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಸರೆ

<blockquote><em>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.</em></blockquote>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ₹ 4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಜನಕಲ್ಯಾಣದ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಗಳ ಬಾಬತ್ತು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಈಗ ಭಾರವಾಗದೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಹಣ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲನದ ಹಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ‘ಅಹಿಂದ’ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ, ಹತ್ತು–ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ತಲಪುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಳಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ಆದ ಸಶಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅವುಗಳನ್ನು ‘11ಜಿ’ ಮಾದರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಕಲ್ಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ – ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ‘11ಜಿ’ ಮಾದರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಸಿವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವು ದಕ್ಕೂ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ 56,432 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಮಾರು 32 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ₹4,000 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (ಎ.ಐ) ಜಪ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಶಾಲಾಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎ.ಐ ಆಧರಿತ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ‘ಇದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿಸುವ ಯತ್ನ’.</p><p>ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಿರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಕಾಲುಸಂಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹತ್ತು–ಹಲವು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತಾರ’ ಯೋಜನೆಯ ಘೋಷಣೆ ಕೃಷಿಕರ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ (ಮನರೇಗಾ) ಯೋಜನೆಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮನರೇಗಾದ ರೂಪಾಂತರವಾದ ‘ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಬತ್ತಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ₹15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖೋತಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ 4.13ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪತೃಪ್ತಿಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ವರಮಾನವನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕ್ರೋಡೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಏಳುತ್ತದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಪಾಯದ ಸುಳಿವೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸೇವಾವಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 2004–05ರಲ್ಲಿ ‘ಮಿಗತೆ ಬಜೆಟ್’ ಮಂಡಿಸಿ, ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ಕೊರತೆಯ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದು, ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ಆ ಮಿತಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಲಪಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>