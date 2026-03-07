ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಸರೆ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:56 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
karnataka budgetEditorialKarnataka Budget 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT