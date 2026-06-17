ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed editorial

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ–ಹಾಜರಾತಿ; ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ದಲ್ಲಿ ಆದೀತೆ ಸುಧಾರಣೆ?

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
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ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು–ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದೆ?
EditorialGovernment employees

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