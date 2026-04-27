ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಒಳ ಮೀಸಲು: ಸರ್ಕಾರದ ಸೂತ್ರ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಮಾಧಾನಕರ

<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಹಲವು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದಿರಾ ಸಾಹ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶೇ 3ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 17ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶೇ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತ್ತು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 56ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರ ಜಾರಿಗೆ, ಇಂದಿರಾ ಸಾಹ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿತು. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ-ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಶೇ 6 ಹಾಗೂ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.</p>.<p>ಲಭ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತೇ ವಿನಾ, ಮೀಸಲು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶೇ 17ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ತಪ್ಪು ನಡೆಯಾದುದರಿಂದ ಅದು ಊರ್ಜಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿತು. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ 6:6:5ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಕೂಡದು, ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯದ ಏಟಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಳದಾರಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೇ 15ರ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಎ’ (ಎಡಗೈ), ಗ್ರೂಪ್ ‘ಬಿ’ (ಬಲಗೈ), ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ (ಸ್ಪೃಶ್ಯ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ತಲಾ ಶೇ 5.25 ಹಾಗೂ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 4.5ರಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿಂದುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ‘ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಅಡಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಕಡಿಮೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಆಕ್ಷೇಪ ತಣಿಸಲು ನ್ಯಾಯದ ಸೂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಓಲೈಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಲಗೈಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ತೀರಾ ಅಮಾನವೀಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಎಡಗೈ ಗುಂಪಿನ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಬೋವಿ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿಯಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾತಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯ. ಊರು–ಸೂರು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ಯಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನವಾದರೂ, ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಮೀಸಲಾತಿಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ 56,432 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, 2.84 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>