ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಅಬಕಾರಿ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆ: ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ

<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆ. ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ’ಯು 60 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸದ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತುರ್ತು ಕೂಡ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ (ಎಐಬಿ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರ ನಿಗದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 16ರಿಂದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನೂ ನೀತಿ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸನ್ನದು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೂ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೂವರಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸವಿಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಪಾಲು <br />(ಶೇ 20ರಷ್ಟು) ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ. 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ಬಾಬತ್ತಿನಿಂದ ₹36,492 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ₹45 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ತಲಪಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನೂ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಲಿದ್ದು, ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆ ಇಲಾಖೆಯೇ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಾಗದದಲ್ಲೇ <br />ಉಳಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರಮಾನ ತರುವ ವಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ ರೂಪಿಸುವಾಗ, ತರುವ ಸುಧಾರಣೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>