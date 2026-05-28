ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಡ್ಡದಾರಿ: ಅಂಕುಶದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗುರುತರ ಲೋಪವೊಂದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಂಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಮಗಳು–2024 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ–1983ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಸಿಇಟಿಯಂಥ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ದಂಧೆಯೊಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಗುಟ್ಟೇನಲ್ಲ. ಈ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲಾಗಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ನೆಪಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಳಿದಂತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ದಂಧೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೇ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಪಠ್ಯದ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಂತೆ ಭಾವಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂವೇದನಾರ