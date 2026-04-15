ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಆಶಾದಾಯಕ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ: ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2025–26ರ ಸಾಲಿನ ದಾಖಲೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ 6.32 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 5.46 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (2023–24) ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಶೇ 86.48ರ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶೇ 73.45ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ ಗಮನಹರಿಸುವಿಕೆಯು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ತೇರ್ಗಡೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಶೇ 35ರಿಂದ 33ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು 5,577 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗರಿಗಿಂತಲೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ಸಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ನಗರದ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಾಧನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 74 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶೇ 100ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ದಾಯಿತ್ವದ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ'ಯು ಶೇ 93.99ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣಿಸುವಂತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಶೇ 71.21ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ; ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶೇ 48.45ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ 58.81ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 92ರ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬೋಧನೆ ಮು