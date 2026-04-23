ಸಂಪಾದಕೀಯ| ನಿಯಮಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರಣ: ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು

<blockquote>ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಎಸ್ಒಪಿ’ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ, ಚಾರಣಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ತಂದು\r\nಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.</blockquote>.<p>ಚಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (ಎಸ್ಒಪಿ) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ, ಚಾರಣಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಮ. ‘ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ’ವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಒಪಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕೊಡಗಿನ ತಡಿಯಾಂಡಮೋಳ್ ಪರ್ವತ ಚಾರಣದ ವೇಳೆ ಕೇರಳದ ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಬಳಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ, ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಅತೀವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದ್ದವು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಎಸ್ಒಪಿ, ‘ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾರಣ ಇಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಸರಳ ನಿಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎನ್ನುವ ಅನುಪಾತ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಚಾರಣಿಗರಿಗಷ್ಟೇ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ‘ಅರಣ್ಯ ವಿಹಾರ’ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಚಾರಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಫೈರ್ ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಒಪಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುದುರೆಮುಖ, ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಹಲವು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾರಣಿಗರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇನೂ ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಈ ಚಾರಣಸ್ಥಳಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಟ್ಟಣೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, ಉತ್ಸಾಹಿ ಚಾರಣಿಗರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪರಿಸರದ ವಾಸ್ತವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯೂ ಇದೆ. ಚಾರಣಿಗರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಜನರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯ. ಹೊಸ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಇರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಪಾರಿಸರಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿಯಾಗದೆಯೇ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತು, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಇದು ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>