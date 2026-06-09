ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಬದಲಾಗದ ಕಥೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ

<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ 20 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲಾಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಪಾಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಮಿತ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಶಾಲಾಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ‘ಶಿಕ್ಷಣದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾತರಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆಯ ಸವಲತ್ತು – ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಲಿವೆ. </p>.<p>ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದುಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅನುದಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹105 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ದೊರೆತಿರುವುದು ₹10 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ₹23 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ₹75 ಲಕ್ಷವಷ್ಟೇ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲಾಗದು. ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಡಿ. ಜತ್ತಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಧರ್ಮಸಿಂಗ್, ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿರಳ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ 371(ಜೆ) ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಥಿಲ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲೇ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಭಾಗ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕುಸಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ ಕಾಳಜಿ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಅನುದಾನ ಸಾಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಉಳಿಯದೆ, ರಾಜಕೀಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸರ್ಕಾರವು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಇರುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದ ಭರವಸೆಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>