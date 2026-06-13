ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷ, ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

<p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ’ದ (ಎನ್ಡಿಎ) ಮೂರು ಅವಧಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೂ ಹೌದು. ಕೆಲವು ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಲಾದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದೇಶ ಕಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆಶಾಭಾವವೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. </p>.<p>ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತಲೂ ದೇಶವೊಂದರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು, ಅವರ ಜೀವನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮೂಹಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇಶ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ‘ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್’ ಘೋಷಣೆಯು ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೀಡಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಸಮಾನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. </p>.<p>ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೊಂದು ಅಸಮಂಜಸ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಕಸರತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಆರು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಅಂತರವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು; ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಯಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ನೆಹರೂ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸವು ದೀರ್ಘ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬೆಲೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>