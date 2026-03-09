<p>ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕಟು ಟೀಕೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಂಕೇತದಂತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ) ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ‘ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಠ್ಯ ಚರ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಿಜೆಐ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧ್ಯಾಯವು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಿತೂರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿದೆ. ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪಠ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು‘ಆಯ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ; ಅತಿರೇಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ಗೆಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಅದು ಕಾಣಿಸುವಂತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ‘....ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರ್ವ್ಯವಹಾರದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ... ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ...’ ಎನ್ನುವ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಜೆಐ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪಠ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆರೋಪಗಳೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಎನ್ನುವುದು ಚರ್ಚಾರ್ಹ ವಿಷಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ, ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತಿರೇಕವೇ ಸರಿ.</p><p>ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೂ, ಮಂಡಳಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡುವ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೇಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮರ್ಶೆಯಂತೆಯೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ ಜನರು ಕೇಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿದೆ: ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾಳಜಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೆ?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>