<blockquote><strong>ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.</strong></blockquote>.<p>ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ಈ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಬೀರ್ ಪುರಕಾಯಸ್ಥ ಅವರ ಬಂಧನ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಹಾಗೂ ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿವೆ. ಪ್ರಕರಣವು ‘ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಹೇಳದ ಕೆಲವು ‘ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ’ ಆರೋಪದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೀನಾ ಬನ್ಸಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇ.ಡಿ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು ವಿಭಾಗವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈ ಎರಡೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಹೊರಿಸುವಂತಿವೆ. ಪುರಕಾಯಸ್ಥ ಅವರನ್ನು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಇದು ‘ಕಾನೂನಿನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಳ್ಳಾಟದ ಮಾರ್ಗ’ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪುರಕಾಯಸ್ಥ ಅವರು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ‘ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಣ್ಣ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಆರೋಪವನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸವು ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮದ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅದರ ನೌಕರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಕರ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕಾವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಟೀಕಾಕಾರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತಾಳುವವರ ಮೇಲೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದಾಗ ನಿರಪರಾಧಿತ್ವ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯು ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮವು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಹೌದು.</p>