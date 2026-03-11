ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಆರ್ಡರ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಧೈರ್ಯ

<p>ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿಗಳಾಗಿ <br />ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಎಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರುನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಂ ಅವರು ಇರಿಸಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಲೀಂ ಅವರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ. ಈಗ ಅಂದಾಜು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನ್ನು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರುನಿಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಸಲೀಂ ಅವರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗು ತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ <br />ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಆರ್ಡರ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಿಷೇಧವು ಉಪಚಾರದ ಮಾತು ಮಾತ್ರವೇ ಆಯಿತು. ಟೀಕೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯೋಗವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೊಲೀಸರ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದವರನ್ನು ಇದು ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಇದು ‘ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಗುಲಾಮಿತನ’ದ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗುಲಾಮಿತನದ ರೂಪ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿವೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಬಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾನೂನಿನ ಜಾರಿಗೆ, ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ<br />ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ, ಅವರಿಗಾಗಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಮಾನಕರ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ದುರ್ಬಳಕೆಯೂ ಹೌದು. ಸಲೀಂ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆರ್ಡರ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು ಎಂದಾದರೆ ನಿರಂತರವಾದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಿಗಾ ಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ದ್ಯೋತಕ. ಅದನ್ನು <br />ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕು; ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>