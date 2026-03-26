ಸಂಪಾದಕೀಯ: ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅನುಮತಿ; ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ

<p>ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ 31 ವರ್ಷದ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ, ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಏಮ್ಸ್) ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿದರ್ಶನವು, ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ.ಟೆಕ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್, 2013ರಲ್ಲಿ ತಾವು ವಾಸವಿದ್ದ ವಸತಿಗೃಹದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಅವರಿಗೆ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಜೀವರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ‘ಏಮ್ಸ್’ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದುದು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆಯೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪಾರ್ದೀವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದಯಾಮರಣವು ಒಳ ಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ದಯಾಮರಣದೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ನೈತಿಕತೆ, ಕಾನೂನು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಗಳೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ<br>ನೀಡುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತು. 2011ರಲ್ಲಿ, ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ದಯಾಮರಣದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ದಯಾಮರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗುರ್ತಿಸಿತ್ತು; 2018ರ ‘ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ’ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ರ ಅನ್ವಯ ‘ಘನತೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು’ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸಾವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಘನತೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಹುದೆನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ, ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗಿಯು ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉಯಿಲಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು 2018ರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಸಮಗ್ರ ಶಾಸನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಸಂಸತ್ತು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಾದಗಳೂ ಇವೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ, ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಕಾನೂನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>