ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed editorial

ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಹಸನಗಳ ಸರಣಿ; ನಿರ್ಲಜ್ಜ ರಾಜಕಾರಣದ ಕನ್ನಡಿ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
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ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಪಕ್ಷಾಂತರ ‘ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
EditorialTMCShivasena

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