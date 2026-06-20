ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಹಸನಗಳ ಸರಣಿ; ನಿರ್ಲಜ್ಜ ರಾಜಕಾರಣದ ಕನ್ನಡಿ

<blockquote><strong>ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಪಕ್ಷಾಂತರ ‘ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </strong></blockquote>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ರಾಜಕಾರಣದ ಹೊಸ ಪ್ರಹಸನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೇಶ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆಯ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 19ರ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. 2022ರಿಂದ ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದ ಶಿಂಧೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್’ ಎಂದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣ ಕರೆದಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸದನಿಗೆ ₹50 ಕೋಟಿ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ₹15 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಂಸದರು ಎದುರಾಳಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅನರ್ಹತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗುಂಪು ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ವಾದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಆಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಸೇನೆಯ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಹಸನ ದಂತಹದ್ದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ (ಎಎಪಿ) ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿವೆ. ಎಎಪಿಯ ಹತ್ತು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಕಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟಿಎಂಸಿಯ 28 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮೂಲದ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ‘ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (ಎನ್ಸಿಪಿಐ) ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ‘ಎನ್ಸಿಪಿಐ’ನ ನಾಯಕ ರಿಗೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್ಪಿ) ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣ) ಸಂಸದರೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ 37 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಸಿಪಿ 7 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಹಸನದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಂಗೀಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತತ್ತ್ವ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ, ಕಿರುಕುಳದ ಆತಂಕ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದಿತನ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹತ್ತನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಗದದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲಿನ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಂಜಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೈತಿಕತೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>