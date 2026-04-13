ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು (ಎಂಪಿಸಿ) ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ಗೂ ಮೊದಲು ಎಂಪಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅದು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 'ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ–ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಿಸುವುದು, ಕಾದುನೋಡುವುದು ವಿವೇಕದ ಕ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ನಿಜ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ದುಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮರಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆ ಗಳು ಜಿಗಿದಿವೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮವು ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗ್ಗಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆದಾಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು; ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ರೆಪೊ ದರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಂಪಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಬಹುದು.

ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, 2026–27ನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 4.6ರಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಬಿಐ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವೇ ಆದರೂ, ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗ